Что построят на месте старого Западного автовокзала? Ответ мэра Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сегодня, 15 ноября, на встрече с журналистами рассказал о будущем старого Западного автовокзала.

По словам градоначальника, на месте автовокзала планируют создать современный объект в рамках инвестиционного проекта. Сейчас ведутся переговоры с двумя-тремя инвесторами, чтобы рекомендовать им этот участок. При этом он не уточнил, о каком объекте идет речь.

«Это будет инвестиционный проект, при котором мы будем учитывать интересы города, чтобы пополнить местный бюджет, нуждающийся в средствах», — отметил Айбек Джунушалиев.

Он также поделился планами на будущее.

«В 2025 году мы планируем реализовать в два раза больше проектов. Для этого нужны дополнительные средства. Теперь управление автовокзалами перешло от Минтранса к муниципалитету, и мы делаем все, чтобы улучшить их работу», — заявил мэр.

Напомним, что в конце апреля здание и территория Восточного автовокзала перешли в собственность Бишкека. Добавим, что в мае 2024-го управляющий делами президента Каныбек Туманбаев сообщил, что в здании Западного автовокзала могут разместить Госрегистр.

23 октября Западный автовокзал, в том числе мини-вокзал «Акжол», полностью прекратили работу. Все маршруты, обслуживаемые ими, отправляются с автовокзала МП «Бишкекский автовокзал» на улице Алма-Атинской, 1/1 (пересечение с объездной дорогой). В конце октября Каныбек Туманбаев показал эскизный проект нового автовокзала.