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Власть

В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами

В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами. В ведомстве разработали законопроект «О профилактике организованной преступности», который уже поступил на рассмотрение Жогорку Кенеша.

иллюстративное
Фото иллюстративное. В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами

Отмечается, что документ «разработан в рамках реализации мер внутриполитического курса высшего политического руководства Кыргызской Республики по искоренению организованной преступности, дальнейшего эффективного демонтажа ее идеологии и финансово-материальных основ».

Правоохранительные органы хотят создать правовые основы профилактики организованной преступности, выявлять и устранять причины и условия, порождающие ОПГ, а также предотвращать формирование группировок и преступных сообществ.

В МВД заметили, что «неоднократные попытки реанимировать Закон «О противодействии организованной преступности» в соответствии с действующим законодательством не привели к желаемому результату, поскольку его ключевые положения вступали в противоречие с принятой концепцией уголовного судопроизводства».

В качестве превентивных мер воздействия на лиц, причастных к организованной преступности, предлагается использовать официальное предупреждение, постановку на оперативно-превентивный учет в органах внутренних дел, возлагаемые судом обязанности, проверку финансового и имущественного положения.

Согласно действующим законам, основанием для предъявления официального предупреждения являются сведения, имеющиеся у милиции, о поддержании лицом криминальной связи с лидерами или членами организованной преступности. В МВД указывают, что по своему содержанию это противоречит статье 57 Конституции, где отмечено, что каждый считается невиновным в совершении преступления и/или проступка, пока его виновность не будет доказана. Поэтому в ведомстве скорректировали нормы, которые теперь содержатся в предлагаемом законопроекте.

Основное предназначение документа — создание организационно-правовых основ профилактики организованной преступности. Законопроектом предлагается предусмотреть систему профилактики организованной преступности, которая состоит из общей, специальной профилактики и профилактических мер воздействия (индивидуальная профилактика).

Основанием для постановки на профилактический учет будет являться обвинительный приговор суда, вынесенный за создание или участие в организованной группе, преступном сообществе либо за их финансирование, в том числе за совершение преступлений, в составе или в интересах организованной группы или преступного сообщества, а также за признание, подтверждение или неотрицание занятия положения (статуса) в криминальной иерархии.

Кроме того, в отношении профилактируемых лиц предлагается проводить проверку финансового положения и применять целевые финансовые санкции в соответствии с законодательством в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313528/
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