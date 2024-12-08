22:55
USD 86.80
EUR 91.85
RUB 0.85
Власть

Дональд Трамп вновь пригрозил выходом США из НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство финансовыми обязательствами стран — участниц НАТО, заявив, что, если они не начнут своевременно оплачивать свои взносы, он «совершенно точно» рассмотрит возможность пересмотра отношений Соединенных Штатов с альянсом после своей инаугурации. Об этом пишет DW.

Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за несоблюдение договоренности о выделении на оборону как минимум 2 процентов от ВВП. По данным Института экономических исследований ifo, кроме США, лишь Польша и Великобритания с 1990-го ежегодно выполняли это обязательство. Недостаток инвестиций в оборону в Германии составляет около 230 миллиардов евро, в Италии — 120 миллиардов евро, в Испании — более 80 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может обойти законодательный запрет на выход США из НАТО, ссылаясь на свои президентские полномочия в области внешней политики.

Однако некоторые эксперты считают, что, хотя Трамп вряд ли выведет Штаты из альянса, он может изменить подход к финансированию, требуя от союзников большего вклада.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313508/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп: США не должны вмешиваться в сирийский конфликт
Украина, переговоры, ядерная угроза. Глава МИД РФ дал интервью Такеру Карлсону
Удары баллистическими ракетами Украины и РФ. НАТО созывает экстренное заседание
Politico: Трамп может найти способ обойти ограничения на выход из НАТО
Новый премьер Японии выступает за создание азиатской версии НАТО
Марк Рютте расмий түрдө НАТОнун жаңы башчысы болду
Марк Рютте официально стал новым главой НАТО
У НАТО новый генеральный секретарь. Что о нем известно
Организация тюркских государств: архитекторы безопасности новой Евразии
НАТОнун жаңы башчысы дайындалды
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия В Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия
Местные власти не&nbsp;хотят принимать помощь арабских благотворителей&nbsp;&mdash; депутат Местные власти не хотят принимать помощь арабских благотворителей — депутат
Камчыбек Ташиев сообщил о&nbsp;задержании таможенников и&nbsp;инспекторов Счетной палаты Камчыбек Ташиев сообщил о задержании таможенников и инспекторов Счетной палаты
Здание бывшей больницы в&nbsp;Чуйской области станет областным роддомом Здание бывшей больницы в Чуйской области станет областным роддомом
Бизнес
Экономичных интернет-пакетов в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! стало больше&nbsp;&mdash; выбирайте удобный Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный
MBANK и&nbsp;MBusiness наградили новых победителей акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
ТК&nbsp;Silk Way приглашает посетителей на&nbsp;торжественное открытие 8&nbsp;декабря ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря
&laquo;Элдик Банк&raquo; создает депозитарий ценных бумаг международного уровня «Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
8 декабря, воскресенье
22:38
Дональд Трамп вновь пригрозил выходом США из НАТО Дональд Трамп вновь пригрозил выходом США из НАТО
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 декабря: днем без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: балет, киноновинки и выставки
18:15
Украинские и российские потери в войне: озвучены новые данные
17:32
В тюрьму! Камчыбек Ташиев снова жестко высказался о коррупции среди чиновников