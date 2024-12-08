Дональд Трамп вновь пригрозил выходом США из НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство финансовыми обязательствами стран — участниц НАТО, заявив, что, если они не начнут своевременно оплачивать свои взносы, он «совершенно точно» рассмотрит возможность пересмотра отношений Соединенных Штатов с альянсом после своей инаугурации. Об этом пишет DW.

Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за несоблюдение договоренности о выделении на оборону как минимум 2 процентов от ВВП. По данным Института экономических исследований ifo, кроме США, лишь Польша и Великобритания с 1990-го ежегодно выполняли это обязательство. Недостаток инвестиций в оборону в Германии составляет около 230 миллиардов евро, в Италии — 120 миллиардов евро, в Испании — более 80 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может обойти законодательный запрет на выход США из НАТО, ссылаясь на свои президентские полномочия в области внешней политики.

Однако некоторые эксперты считают, что, хотя Трамп вряд ли выведет Штаты из альянса, он может изменить подход к финансированию, требуя от союзников большего вклада.