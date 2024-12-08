Пять вариантов развития ситуации в Сирии: прогнозы турецкой газеты Sabah

Этой ночью 54-летняя эпоха правления династии Асадов в Сирии официально завершилась. Сирийская оппозиция заявила о падении режима Башара Асада и взятии под контроль столицы страны Дамаска. Сообщается, что президент Асад покинул республику, оставив после себя «наследие из разрушений и страданий».
Турецкая газета Sabah представила пять возможных сценариев развития ситуации в Сирии на фоне свержения режима Асада и продолжающихся конфликтов в стране.
Вот краткое изложение вариантов:
1. Сирийская Демократическая Республика — возможное создание альянса оппозиционных фракций, несмотря на их идеологические разногласия.
2. Исламская Республика Сирия — вариант, при котором основным игроком станет Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), которая, как предполагается, возглавит исламский режим.
3. Антишиитское государство под контролем Израиля — гипотеза о формировании нового государства, ориентированного на антишиитские настроения и поддерживаемого Израилем.
4. Федеративная Республика Сирия — сценарий, при котором Сирия разделится на несколько независимых или полунезависимых территориальных единиц под контролем США с возможным разделом страны по этническому или религиозному признаку.
5. Дезинтеграция Сирии — наиболее радикальный вариант, предполагающий полный раскол страны и еe распад на несколько частей.
Источник: AZfront