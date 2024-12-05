ГКНБ расследует коррупционную схему с абхазскими и армянскими номерами. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава спецслужб Камчыбек Ташиев.

Депутат Русланбек Жакышов отметил, что в Кыргызстан завезли десятки тысяч машин с иностранными номерами и у них нет учета.

«У нас есть Пограничная и Таможенная службы, ГУОБДД. Как столько авто завезли в Кыргызстан, неизвестно. Сейчас эти машины массово водворяют на штрафстоянки. Удивительно, как пропустили 40-50 тысяч. Некоторые брали кредиты на эти автомобили, кто-то таксует на них. Прошу решить этот вопрос», — сказал нардеп.

Камчыбек Ташиев ответил, что сейчас ведомство работает с оперативной информацией.

«Здесь есть коррупционная схема, созданная пограничниками, таможенниками и сотрудниками «Унаа» и правоохранительными органами. Мы сейчас распутываем эту схему. Но эти машины уже заехали в страну и должно быть принято решение на уровне кабинета министров», — сказал он.

Ранее депутат Дастан Бекешев попросил власть объявить амнистию для автомобилей с абхазскими и армянскими номерами.