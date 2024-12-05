Депутат просит объявить амнистию для авто с абхазскими и армянскими номерами

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев попросил власть объявить амнистию для автомобилей с абхазскими и армянскими номерами.

Нардеп отметил, что в последнее время ГУОБДД начало задерживать и водворять на штрафстоянку авто с иностранными номерами. В связи с этим к нему поступают обращения от водителей.

«Это требование закона. Но мы два года назад поднимали этот вопрос. Предлагаю объявить амнистию. Тогда и в бюджет поступят средства, и для граждан будет хорошо. Пусть кабмин посчитает сколько таких машин и принесет в парламент соответствующий документ», — сказал Дастан Бекешев.

Отметим, с конца ноября автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству страны с просьбой решить проблему.