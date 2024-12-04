Камчыбек Ташиев назвал историческим днем завершение описания госграницы

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал историческим днем завершение описания оставшихся участков государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Видео опубликовано Telegram-каналом кабмина «Госинфо».

«Окончательно решили и согласовали всю протяженность нашей границы с Таджикистаном. Сегодня исторический момент. В дальнейшем остаются юридическое оформление документов, ратификация через парламенты и подписание президентами. Надеюсь, буквально через несколько месяцев окончательно решим вопросы границ», — сказал Камчыбек Ташиев.