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Власть

Камчыбек Ташиев назвал историческим днем завершение описания госграницы

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал историческим днем завершение описания оставшихся участков государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Видео опубликовано Telegram-каналом кабмина «Госинфо».

«Окончательно решили и согласовали всю протяженность нашей границы с Таджикистаном. Сегодня исторический момент. В дальнейшем остаются юридическое оформление документов, ратификация через парламенты и подписание президентами. Надеюсь, буквально через несколько месяцев окончательно решим вопросы границ», — сказал Камчыбек Ташиев.

Сегодня в Баткене состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. Они достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы и дали поручения рабочим группам правительственных делегаций приступить к процессу оформления итоговых документов по делимитации госграницы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313122/
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