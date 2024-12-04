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Власть

Здание бывшей больницы в Чуйской области станет областным роддомом

Здание Чуйского родильного дома перешло в ведение Бишкека. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения. 

В ходе осмотра министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым координатору области Алмазу Назарбекову поручено провести расчет затрат на капитальный ремонт здания. 

В рамках административно-территориальной реформы здание Чуйского родильного дома перешло в ведение столицы, что вызвало необходимость организации нового медицинского учреждения в регионе для оказания акушерской помощи женщинам из группы риска.

На базе возвращенного здания министр поручил начать работу по созданию современного Чуйского областного родильного дома на 100 коек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313121/
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