Здание бывшей больницы в Чуйской области станет областным роддомом

Здание Чуйского родильного дома перешло в ведение Бишкека. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

В ходе осмотра министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым координатору области Алмазу Назарбекову поручено провести расчет затрат на капитальный ремонт здания.

В рамках административно-территориальной реформы здание Чуйского родильного дома перешло в ведение столицы, что вызвало необходимость организации нового медицинского учреждения в регионе для оказания акушерской помощи женщинам из группы риска.

На базе возвращенного здания министр поручил начать работу по созданию современного Чуйского областного родильного дома на 100 коек.