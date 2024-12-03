Получаете зарплату, но работы ноль. Депутат раскритиковал сотрудников Госстраха

На заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Бактыбек Сыдыков раскритиковал работу ОАО «Государственная страховая организация».

По его словам, сотрудники госкомпании получают зарплату, но не работают. Они возложили свою работу на органы местного самоуправления и не проводят информационную кампанию по обязательному страхованию жилья и авто.

«Расскажите, знает ли народ о преимуществах ОСАГО? Вы проводили работу по этому вопросу? Где ваши рекламные ролики? Говорите только, что нужно оплатить 1,6 тысячи сомов за страховой полис и все. Больше никаких разъяснительных мероприятий нет. Естественно, будут претензии», — сказал Бактыбек Сыдыков.

Он отметил, что Кыргызстану необходимо перейти на обязательное страхование.

«Работа Государственной страховой организации на нуле. Получаете зарплату и все. Не видел, чтобы вы работали. Я это говорил и вашему председателю правления. Вы свою работу перекинули на айыл окмоту и акимиаты. Тут с трибуны замглавы Минэкономики говорит: оплати 1,6 тысячи сомов и получи компенсацию в 500 тысяч. Где вы это объясняете людям?» — возмутился нардеп.