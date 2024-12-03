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Власть

Гимн должен быть принят до апреля следующего года — Нурланбек Шакиев

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев провел совещание по вопросу изменения государственного гимна. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Во встрече участвовали государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, председатель парламентского комитета по социальной политике Винера Раимбачаева, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Мелис Мураталиев.

Нурланбек Шакиев отметил, что вопрос изменения государственного гимна должен проходить с участием широкой общественности.

«У кыргызов есть мудрая поговорка: «Отрезанный по согласованию палец не болит». Так и в этом вопросе должны участвовать все граждане, и никто не должен быть лишен возможности предложить текст и мелодию нового гимна. А именно необходимо создать условия, чтобы каждый мог рекомендовать свой вариант, включая не только народных поэтов и опытных композиторов, но и всех заинтересованных в творчестве граждан. Лучший из предложенных вариантов должен быть выбран специальной комиссией и представлен на рассмотрение Жогорку Кенеша. Этот гимн должен воспевать нашу страну, вдохновлять наш народ и стимулировать его к развитию и прогрессу», — сказал он.

При этом спикер отметил, что на следующей неделе должны быть сформированы соответствующие комиссии, а новый гимн должен быть принят не позднее апреля следующего года.

Он добавил, что к указанному сроку необходимо провести широкие обсуждения и организовать конкурсы.

На встрече высказаны различные мнения относительно текста и мелодии существующего гимна. Приведены примеры того, что его припев идентичен гимну Киргизской ССР. Помимо этого, отмечено, что в обществе существуют критические замечания относительно того, что гимн написан от третьего лица.

В связи с этим подчеркнуто, что гимн, который является одним из главных символов нашей независимости, должен быть переработан в новом направлении и с новой точки зрения.

Суйунбек Касмамбетов привел аргументы в пользу необходимости написания нового государственного гимна в соответствии с обновлениями, изменениями и реформами в республике.

«Кыргызстан сейчас находится на пути развития, во всех отраслях ведется активная работа. В оперативном порядке реализуются важные для нашего государства масштабные проекты, растет доверие населения к будущему. В связи с этим необходимо выбрать гимн, который отражал бы наше новое направление, предпринимаемые шаги», — обозначил он.

В свою очередь Алтынбек Максутов проинформировал, что проведет по данному вопросу специальные заседания с профильными объединениями и специалистами во главе с Союзом писателей и композиторов и необходимую работу, связанную с принятием государственного гимна.

Кроме того, Мелису Мураталиеву поручено обратить особое внимание на текст нового гимна.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312936/
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