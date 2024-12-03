12:10
USD 86.80
EUR 91.17
RUB 0.82
Власть

Вы ради страховых компаний работаете? Депутат раскритиковал Минэкономики

На заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Исхак Масалиев раскритиковал Министерство экономики за инициативу о введении обязательного страхового полиса при сделках с недвижимостью.

Он отметил: несмотря на то что глава кабмина Акылбек Жапаров говорит о больших поступлениях в бюджет, власти продолжают вводить дополнительные налоги.

«Что за детский сад вы устраиваете? Если я не застраховал дом, то я его продать не могу? Кто вам дал такое право? Я собственник, я его построил. Я что, должен его страховать, перед тем как продать? Как быть с квартирами в многоэтажках? Они все должны страховать? Вы что, ради страховых компаний работаете? Сколько компенсаций выплачено за пожары, аварии из бюджета? Нисколько. Всегда стороны договариваются сами», — сказал нардеп.

Депутаты обсуждают поправки в законы «О дорожном движении», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделках с ним», «О залоге».

Проект закона разработан в целях исполнения Указа президента «О мерах по развитию страхового рынка в Кыргызской Республике» от 20 марта 2024 года и Закона «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий».
Ссылка: https://24.kg/vlast/312921/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Страховые компании Кыргызстана заключили договоры на 1,2 триллиона сомов
За девять месяцев финансовые организации получили прибыль 32,2 миллиарда сомов
Обязательное страхование всех видов транспорта предлагает ввести Минэкономики
Кыргызстанцев хотят обязать страховать недвижимость перед продажей
Охват страхования жилья в Кыргызстане составляет всего 17 процентов
Государственная страховая организация застраховала 200 тысяч жилых помещений
Bloomberg: Танкеры с российской нефтью страхуют также в Камеруне и Кыргызстане
Комитет Жогорку Кенеша одобрил поправки в закон о страховой деятельности
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Популярные новости
Законопроект об&nbsp;обязательной депортации мигрантов правительство&nbsp;РФ отклонило Законопроект об обязательной депортации мигрантов правительство РФ отклонило
Камчыбек Ташиев рассказал о&nbsp;расследовании дел в&nbsp;отношении сотрудников ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении сотрудников ГКНБ
Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в&nbsp;Россию&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в Россию — Эдиль Байсалов
Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
Танцы, розыгрыши, подарки: в&nbsp;Кыргызстане открылся первый &laquo;Доброцен&raquo; Танцы, розыгрыши, подарки: в Кыргызстане открылся первый «Доброцен»
Aviasales.kg представил путеводитель на&nbsp;кыргызском языке &laquo;Келе-кет&raquo; Aviasales.kg представил путеводитель на кыргызском языке «Келе-кет»
3 декабря, вторник
12:01
ЕАЭС поддержал предложение Кыргызстана — регистрацию лекарств упростили ЕАЭС поддержал предложение Кыргызстана — регистрацию ле...
11:51
Вы ради страховых компаний работаете? Депутат раскритиковал Минэкономики
11:47
Курс доллара в Казахстане достиг исторического максимума
11:41
Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
11:23
Дело Самата Матцакова. Очной ставки адвоката с заявителем до сих пор не было