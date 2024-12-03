Вы ради страховых компаний работаете? Депутат раскритиковал Минэкономики

На заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Исхак Масалиев раскритиковал Министерство экономики за инициативу о введении обязательного страхового полиса при сделках с недвижимостью.

Он отметил: несмотря на то что глава кабмина Акылбек Жапаров говорит о больших поступлениях в бюджет, власти продолжают вводить дополнительные налоги.

«Что за детский сад вы устраиваете? Если я не застраховал дом, то я его продать не могу? Кто вам дал такое право? Я собственник, я его построил. Я что, должен его страховать, перед тем как продать? Как быть с квартирами в многоэтажках? Они все должны страховать? Вы что, ради страховых компаний работаете? Сколько компенсаций выплачено за пожары, аварии из бюджета? Нисколько. Всегда стороны договариваются сами», — сказал нардеп.

Депутаты обсуждают поправки в законы «О дорожном движении», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделках с ним», «О залоге».

Проект закона разработан в целях исполнения Указа президента «О мерах по развитию страхового рынка в Кыргызской Республике» от 20 марта 2024 года и Закона «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий».