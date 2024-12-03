Бесплатный проезд по тоннелям. Депутаты сняли законопроект Минтранса с повестки

На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты сняли законопроект Минтранса с повестки. Документ рассматривался в третьем чтении.

Министерство предлагало сократить число льготников, которым разрешен бесплатный проезд по тоннелям. Для этого вносится изменение в Кодекс о неналоговых доходах. Законопроект разработан в целях упорядочения, содержания и эксплуатации тоннелей на автомобильной дороге Бишкек — Ош, а также увеличения доходной части республиканского бюджета.

Минтранс предлагал дать разрешение бесплатно проезжать через тоннели лишь специальному транспорту силовых ведомств (пожарные автомобили, машины органов внутренних дел, оборудованные для патрулирования, сопровождения, выезда на место происшествия, военная техника, спецавтомобили ГКНБ).

Нардеп Бактыбек Сыдыков и его коллеги попросили показать проект постановления кабмина, где указан перечень специальных машин.

«Вы еще написали в проекте закона, что служебным авто тоже разрешается бесплатный проезд. Какие машины туда входят? Вы даете возможность проехать всем, просто показав удостоверение», — сказал Бактыбек Сыдыков.