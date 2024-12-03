12:10
USD 86.80
EUR 91.17
RUB 0.82
Власть

Бесплатный проезд по тоннелям. Депутаты сняли законопроект Минтранса с повестки

На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты сняли законопроект Минтранса с повестки. Документ рассматривался в третьем чтении.

Министерство предлагало сократить число льготников, которым разрешен бесплатный проезд по тоннелям. Для этого вносится изменение в Кодекс о неналоговых доходах. Законопроект разработан в целях упорядочения, содержания и эксплуатации тоннелей на автомобильной дороге Бишкек — Ош, а также увеличения доходной части республиканского бюджета.

Минтранс предлагал дать разрешение бесплатно проезжать через тоннели лишь специальному транспорту силовых ведомств (пожарные автомобили, машины органов внутренних дел, оборудованные для патрулирования, сопровождения, выезда на место происшествия, военная техника, спецавтомобили ГКНБ).

Нардеп Бактыбек Сыдыков и его коллеги попросили показать проект постановления кабмина, где указан перечень специальных машин.

«Вы еще написали в проекте закона, что служебным авто тоже разрешается бесплатный проезд. Какие машины туда входят? Вы даете возможность проехать всем, просто показав удостоверение», — сказал Бактыбек Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312912/
просмотров: 509
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин предлагает уровнять тарифы на проезд через тоннели Кыргызстана
Пенсионеры, правоохранители и чиновники не смогут бесплатно ездить через тоннели
В 2025 году начнется капитальный ремонт дороги в Суусамырской долине
На сбои безналичной оплаты в автобусах жалуются в Бишкеке
Повышение тарифа на проезд в Бишкеке коснется только муниципального транспорта
«Тулпар». В Бишкеке ежедневно около 400 тысяч поездок оплачивают безналично
Самый длинный тоннель в Кыргызстане. На какой стадии его строительство
Кабмин определился с размером сбора за проезд по тоннелям на дороге Бишкек — Ош
Трасса Бишкек — Ош временно закрыта. Там сошел сель
Минтранс обещает ввести онлайн-оплату в тоннелях в течение двух месяцев
Популярные новости
Законопроект об&nbsp;обязательной депортации мигрантов правительство&nbsp;РФ отклонило Законопроект об обязательной депортации мигрантов правительство РФ отклонило
Камчыбек Ташиев рассказал о&nbsp;расследовании дел в&nbsp;отношении сотрудников ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении сотрудников ГКНБ
Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в&nbsp;Россию&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в Россию — Эдиль Байсалов
Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
Танцы, розыгрыши, подарки: в&nbsp;Кыргызстане открылся первый &laquo;Доброцен&raquo; Танцы, розыгрыши, подарки: в Кыргызстане открылся первый «Доброцен»
Aviasales.kg представил путеводитель на&nbsp;кыргызском языке &laquo;Келе-кет&raquo; Aviasales.kg представил путеводитель на кыргызском языке «Келе-кет»
3 декабря, вторник
12:01
ЕАЭС поддержал предложение Кыргызстана — регистрацию лекарств упростили ЕАЭС поддержал предложение Кыргызстана — регистрацию ле...
11:51
Вы ради страховых компаний работаете? Депутат раскритиковал Минэкономики
11:47
Курс доллара в Казахстане достиг исторического максимума
11:41
Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
11:23
Дело Самата Матцакова. Очной ставки адвоката с заявителем до сих пор не было