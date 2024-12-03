Кыргызстан рассчитывает на поддержку сенаторов РФ в сфере миграционной политики

Взаимоотношения России и Кыргызстана носят стратегический, союзнический характер. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на встрече с главой комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Уланом Примовым.

Участники встречи отметили, что два государства связывает многовековая история, на сегодня они сотрудничают в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС.

«Мы, конечно же, воспринимаем Кыргызскую Республику как очень важного для нас, очень близкого партнера. Мы добрые соседи, мы друзья. Понятно, что есть определенный круг вопросов, которые требуют дополнительного внимания. То, что предстоит обсудить и решить, никоим образом не сказывается на характере наших двусторонних отношений», — сказал Константин Косачев.

По словам парламентариев КР, Россия была и остается важным экономическим партнером. В перспективе страны намерены нарастить товарооборот до 5 миллиардов рублей. Также Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание уделяется русскому языку.

Фото СМИ. Депутат ЖК Улан Примов рассчитывает на поддержку сенаторов в вопросе миграционной политики РФ

«Русский язык, как вы знаете, является у нас официальным языком, закрепленным в Конституции. Русский язык представлен у нас в республике во всех сферах нашей жизнедеятельности: в медийной сфере, в области образования, здравоохранения, культурной жизни. Через русский язык мы познаем мир. Русский язык также обеспечивает возможность для трудовой реализации граждан наших стран», — отметил Улан Примов.

Он добавил, что КР также рассчитывает на поддержку российских сенаторов в сфере миграционной политики.

Напомним, в последнее время в РФ ужесточают законы в отношении мигрантов. Например, Госдума одобрила сразу три из пяти законопроектов, касающихся российской миграционной политики. Ужесточение миграционной политики в РФ последовало после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в миграционной сфере властям нужно думать прежде всего об интересах граждан. Он считает, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать закон и проявят готовность его соблюдать. Среди других важных вопросов глава государства отметил хорошее владение мигрантами государственным языком.

А замглавы кабинета министров КР Эдиль Байсалов заявил, что Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в РФ.

С 1 декабря в России начался эксперимент по сдаче биометрии мигрантами на границе для получения возможности пересечь границу РФ.