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Общество

В РФ эксперимент по сдаче биометрии мигрантами на границе начнется с 1 декабря

В России эксперимент по сдаче биометрии мигрантами на границе начнется с 1 декабря. Правительство утвердило документ — с 1 декабря начнется эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности пересечь границу РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе указано, что эксперимент пройдет в два этапа. На первом иностранцы, въезжающие в Россию через международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково) и одноименной области (Жуковский) и автомобильный пункт пропуска в Оренбургской области (Маштаково), с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026-го будут сдавать биометрические данные в пунктах пропуска.

На втором этапе, который пройдет с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026-го, для безвизового въезда в РФ иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.

Изменения не коснутся граждан Беларуси, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, работников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.

В документе также указано, что Министерство иностранных дел России обязано уведомить об эксперименте дипломатические учреждения и консульства иностранных государств.

Эксперимент проводится по инициативе Минцифры РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311078/
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