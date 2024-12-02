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Власть

Первая сессия БГК. Депутатам вручили мандаты

Сегодня, 2 декабря, состоялась первая сессия Бишкекского городского кенеша. Глава столичной ТИК Бахадыр Конушбаев вручил новоиспеченным народным избранникам депутатские значки.

По регламенту БГК первую сессию открывает старейший по возрасту депутат и ведет ее до избрания председателя городского кенеша.

В повестку дня первой сессии горкенеша вносятся вопросы об избрании председателя, заместителя председателя, регистрации фракций и определении их лидера, утверждении перечня постоянных комиссий, их составов и председателей, другие важнейшие вопросы организации деятельности кенеша.

В этом созыве увеличено число депутатов до 51. До административно-территориальной реформы их было 45.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября прошли выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.

В столице избирательный порог преодолели пять партий: «Жаны Куч — Новая сила» (17 мандатов), «Эмгек» (12), «Адилет» (8), «Ынтымак» (8) и «Эл Умуту» (6).
Ссылка: https://24.kg/vlast/312772/
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