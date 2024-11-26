Теперь официально. Сколько мандатов получат партии в Бишкекском горкенеше

ЦИК утвердила протокол Бишкекской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в столичный горкенеш. Решение принято на заседании Центризбиркома.

По словам главы ТИК Бахадыра Конурова, по итогам голосования мандаты среди партий распределены следующим образом:

«Жаны Куч — Новая сила» — 17 мандатов;

«Эмгек» — 12 мандатов;

«Адилет» — 8 мандатов;

«Ынтымак» — 8 мандатов;

«Эл Умуту» — 6 мандатов.

В ходе заседания озвучено, что Бишкекская ТИК отменила регистрацию одного из кандидатов от партии «Адилет», в связи с чем результаты выборов на некоторых участках также аннулированы. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова подчеркнула, что жалоб от него не поступало.



Напомним, 17 ноября прошли выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.