Президент Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Сеул

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению главы Республики Корея Юн Сок Еля вылетел сегодня в Сеул с официальным визитом.

Запланированы двусторонние переговоры с лидером страны, спикером Национальной ассамблеи У Вон Шиком. Стороны обсудят весь комплекс кыргызско-корейского двустороннего сотрудничества и перспективы его развития, а также обменяются мнениями по вопросам регионального и международного характера.

В ходе визита также состоится встреча с президентом Ассамблеи и председателем Института глобального роста, бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

Глава государства проведет встречу с представителями корейского бизнеса.