Законопроект об обязательной депортации мигрантов правительство РФ отклонило

Законопроект об обязательной депортации трудовых мигрантов, имеющих судимость, правительство России отклонило и вернуло на доработку.

В документе прописано обязательное принятие решения о нежелательности пребывания в РФ в отношении иностранца или лица без гражданства, совершившего умышленное преступление на территории России или другого государства.

Исключение составляют лица, осужденные по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или из-за политических убеждений.

В заключении российского правительства говорится, что, согласно федеральным законам «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ», иностранец или лицо без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания в России, не покинувшие ее территорию в установленный срок, подлежат депортации. То есть действующее законодательство и так предусматривает депортацию иностранца, чье пребывание в Российской Федерации признано нежелательным.

«При этом предлагаемый законопроектом порядок не в полной мере согласуется с содержанием видов наказаний, предусмотренных УК РФ. Его применение приведет к коллизии норм уголовного законодательства», — указали в правительстве.

В проекте закона также не учтено, что в уголовном законодательстве некоторых стран предусмотрены запреты на деяния, которые в России преступными не являются, в соответствии с УК РФ.

«На основании изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», — сообщается в документе.

Он, как поясняли авторы, направлен на предупреждение вербовки иностранцев, находящихся в тюрьмах и СИЗО, представителями террористических организаций и сторонниками радикальных религиозных течений.

Проект закона внесли в Государственную думу в конце августа 2024 года депутаты от фракции «Новые люди».

Напомним, в последнее время в РФ ужесточают законы в отношении мигрантов. Например, Госдума одобрила сразу три из пяти законопроектов, касающихся российской миграционной политики. Ужесточение миграционной политики в РФ последовало после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в миграционной сфере властям нужно думать прежде всего об интересах граждан. Он считает, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать закон и проявят готовность его соблюдать. Среди других важных вопросов глава государства отметил хорошее владение мигрантами государственным языком.

А замглавы кабинета министров КР Эдиль Байсалов заявил, что Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в Россию.