11:24
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Власть

США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией: акции продолжаются

США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

В ведомстве отметили, что решение правящей партии «Грузинская мечта» по членству в Евросоюзе противоречит обещанию народу республики, которое закреплено в Конституции, и делает страну «более уязвимой для Кремля».

«Различные антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы стратегического партнерства США и Грузии, которое основывалось на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией», — говорится в тексте.

В США призвали всех участников протестов в Грузии обеспечить их мирное проведение, а правительство страны — вернуться на евроатлантический путь.

В Тбилиси третьи сутки продолжаются акции протеста. Митинги начались после того, как было заявлено, что власти приостанавливают начало переговоров о вступлении в Евросоюз. Они привели к ожесточенным столкновениям между демонстрантами и полицией у здания парламента. Полицейские применили резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые бросали в них пиротехнические изделия.

На фоне массовых протестов в стране президент Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет пост, несмотря на истечение мандата, так как считает парламент «нелегитимным».

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», — сказала она.

Протестующие продолжают баррикадирование улиц и запуск пиротехники в сторону силовиков. Из-за взрыва петарды в здании парламента в субботу произошел пожар. Кроме того, протестующие сожгли чучело лидера партии «Грузинская мечта».

Напомним, выборы президента Грузии запланированы на 14 декабря, инаугурация — на 29 декабря. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» своим кандидатом в президенты назвала депутата Михаила Кавелашвили.

Впервые президента Грузии выберет не население, а Избирательная коллегия, в которой у «Грузинской мечты» будет большинство мест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312730/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Приостановка переговоров о вступлении в Евросоюз: в Грузии второй день митингов
Грузия остановила начало переговоров о вступлении в Евросоюз: начались митинги
Следующим президентом Грузии станет ветеран футбола Михаил Кавелашвили
Грузия снова стала основным экспортером Кыргызстана по итогам десяти месяцев
При подведении итогов парламентских выборов в Грузии главу ЦИК облили краской
В столице Абхазии беспорядки. Штурмовали здание спецслужб и перекрывали трассы
Парламентские выборы в Грузии: в Тбилиси прошла массовая акция протеста
Президент Грузии считает выборы нелегитимными и призвала выходить на протесты
Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах в стране
В Грузии сегодня проходят парламентские выборы: оппозиция рассчитывает на победу
Популярные новости
Камчыбек Ташиев рассказал о&nbsp;расследовании дел в&nbsp;отношении сотрудников ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении сотрудников ГКНБ
Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в&nbsp;Россию&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в Россию — Эдиль Байсалов
Не&nbsp;исполняет постановления парламента. В&nbsp;ЖК&nbsp;просят наказать Эдиля Байсалова Не исполняет постановления парламента. В ЖК просят наказать Эдиля Байсалова
Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок
Бизнес
Долгожданное открытие торгового центра Silk Way размером с&nbsp;6&nbsp;футбольных полей Долгожданное открытие торгового центра Silk Way размером с 6 футбольных полей
Суперэкспресс-кредиты от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; теперь под 15,5 процента Суперэкспресс-кредиты от «Бакай Банка» теперь под 15,5 процента
&laquo;Черная пятница&raquo; с&nbsp;MEGA: максимум выгоды для своих абонентов! «Черная пятница» с MEGA: максимум выгоды для своих абонентов!
Гарантии Государственного банка развития&nbsp;КР Гарантии Государственного банка развития КР
1 декабря, воскресенье
11:22
На посту «Сосновка» сегодня с утра введены ограничения на проезд большегрузов На посту «Сосновка» сегодня с утра введены ограничения...
11:14
США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией: акции продолжаются
11:01
ВИЧ — не приговор: врач из Кыргызстана о борьбе с эпидемией
10:30
Долгожданное открытие торгового центра Silk Way размером с 6 футбольных полей
10:27
Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну
30 ноября, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg