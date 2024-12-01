США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией: акции продолжаются

США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

В ведомстве отметили, что решение правящей партии «Грузинская мечта» по членству в Евросоюзе противоречит обещанию народу республики, которое закреплено в Конституции, и делает страну «более уязвимой для Кремля».

«Различные антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы стратегического партнерства США и Грузии, которое основывалось на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией», — говорится в тексте.

В США призвали всех участников протестов в Грузии обеспечить их мирное проведение, а правительство страны — вернуться на евроатлантический путь.

В Тбилиси третьи сутки продолжаются акции протеста. Митинги начались после того, как было заявлено, что власти приостанавливают начало переговоров о вступлении в Евросоюз. Они привели к ожесточенным столкновениям между демонстрантами и полицией у здания парламента. Полицейские применили резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые бросали в них пиротехнические изделия.

На фоне массовых протестов в стране президент Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет пост, несмотря на истечение мандата, так как считает парламент «нелегитимным».

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», — сказала она.

Протестующие продолжают баррикадирование улиц и запуск пиротехники в сторону силовиков. Из-за взрыва петарды в здании парламента в субботу произошел пожар. Кроме того, протестующие сожгли чучело лидера партии «Грузинская мечта».

Напомним, выборы президента Грузии запланированы на 14 декабря, инаугурация — на 29 декабря. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» своим кандидатом в президенты назвала депутата Михаила Кавелашвили.

Впервые президента Грузии выберет не население, а Избирательная коллегия, в которой у «Грузинской мечты» будет большинство мест.