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Власть

Министр труда рассказала школьникам о высокооплачиваемых профессиях

Министр труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова показала школьникам отрасль, где можно зарабатывать до 200 тысяч сомов в месяц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр приняла участие в профориентационной экскурсии с учащимися 9-х классов. Они посетили швейное производство — ОсОО «Салкын», ознакомились с условиями труда, профессиями в сфере легкой промышленности, узнали о перспективах трудоустройства.

По словам заместителя директора Бектура Кубанычбекова, такие экскурсии позволяют на практике ознакомиться с требованиями к специалистам на различных рабочих местах.

«Все говорят, стану юристом, экономистом, у них зарплата 40 тысяч сомов. У нас есть дизайнеры, конструкторы, у которых минимальная оплата за труд от 90 тысяч до 200 тысяч сомов в месяц. Есть менеджер по продажам. При поступлении заказа, например, до 10 миллионов сомов, он получает 1 процент, то есть его зарплата составляет 100 тысяч сомов. Поскольку кадровый вопрос — критический для нас, нам пришлось нанять дизайнера из Беларуси», — рассказал он.

Жылдыз Полотова отметила, что в сфере легкой промышленности в последние годы наблюдается хорошая динамика. К примеру, 80 — 90 процентов продукции ОсОО «Салкын» идет на экспорт.

«Возможно, после этой экскурсии кто-то из вас захочет стать дизайнером или инженером-технологом. Найти хорошую работу можно не только после вуза, но также после окончания профессиональных лицеев и колледжей. Вы — наше будущее. Мы хотим, чтобы вы познакомились с особенностями различных профессий и рабочих процессов на реальном предприятии. Важно правильно определиться с выбором профессии», — сказала Жылдыз Полотова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311912/
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