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Власть

Повысить налоги на добычу гравия и глины предлагают в Жогорку Кенеше

Повысить налоги на разработку месторождений гравия и глины предложил депутат Женишбек Токторбаев. Об этом он заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

По его словам, за последние шесть лет на добычу гравия и глины выдали 564 лицензии. В 2023 году добыли 4 миллиона 275 тысяч кубометров гравия и глины, а в местные бюджеты от этого поступило всего 8 миллионов 365 тысяч сомов.

«Если посчитать, получается всего по 2 сома за кубометр. Я думаю, надо повысить налоги так, чтобы за один кубометр поступало сто сомов. Тогда в местные бюджеты поступит 457 миллионов сомов», — заявил Женишбек Токторбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311598/
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