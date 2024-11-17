На выборах в Кара-Балте пятипроцентный порог преодолели пять партий

На выборах в городской кенеш Кара-Балты пятипроцентный порог преодолели пять партий. Данные опубликованы на сайте ЦИК.

Больше всего голосов избирателей набрали партии «Ишеним» (23,45 процента) и «Жаны Кыргызстан» (20,98 процента).

Также пятипроцентный порог преодолели партии «Ынтымак» с 14,40 процента голосов избирателей, «Ыйман Нуру» с 12,35 процента, «Эл Биримдиги» с 11,09 процента и «Эл Аман» с 6,39 процента.

Менее пяти процентов голосов набрали партии «Бирге — Вместе» (4,52 процента), «Ордо» (2,62 процента), Партия коммунистов Кыргызстана (2,16 процента).

Против всех в Кара-Балте проголосовали 2,06 процента избирателей.

Напомним, в этом году для партий, участвующих в выборах в городские кенеши, снижен избирательный порог с 7 до 5 процентов.

Сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах.