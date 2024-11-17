Местные выборы. На двух участках на Иссык-Куле продлили работу

На двух участках на Иссык-Куле продлили работу. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

«В целях обеспечения избирательных прав граждан в связи с возникшими техническими сложностями на избирательных участках № 3023 в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульского района и № 3092 в селе Тепке Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Центризбирком принял постановление о продлении времени голосования», — отметили там.

Участок № 3023 будет работать до 23.00 17 ноября, УИК № 3092 — до 20.00 18 ноября.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». Выборы проводятся в 33 городских, в том числе в Бишкекском и Ошском, и 231 айыльном кенешах.