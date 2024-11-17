Местные выборы. На участках началось голосование

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы депутатов городских и айыльных кенешей.

Голосование началось в 8.00 и продлится до 20.00.

Всего в стране открыто 2 тысячи 437 участковых избирательных комиссий.

Общее количество мандатов — 5 тысяч 391, из них 30 процентов — 2 тысячи 185 — резервируется для женщин.

Выборы проводятся в 33 городских, в том числе в Бишкекский и Ошский, и 231 айыльный кенеша.

На выборах депутатов местных кенешей впервые будет применено дистанционное голосование. Кроме того, бюллетени для голосования будут распечатываться непосредственно в участковых комиссиях после прохождения избирателем процедуры идентификации.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей».