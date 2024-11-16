Партия «Адилет» сможет участвовать в выборах в Токмакский городской кенеш

ЦИК отменила решение Токмакской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от партии «Адилет». Решение принято на заседании Центризбиркома.

Ранее сообщалось, что ТИК удовлетворила заявление политпартии «Жаны Кыргызстан» и отказала в регистрации кандидата от партии «Адилет» Гульзаде Абдинасыр кызы. «Жаны Кыргызстан» в своем заявлении указала, что Гульзада Абдинасыр кызы не выполняет закон об избирательных правах. А именно, являясь госслужащей, продолжала работать в Чуй-Токмакском отделе статистики, хотя ранее партия «Адилет» представила документ о приостановлении ею служебных полномочий.

В связи с отказом в регистрации претендента ТИК приняла решение отказать в регистрации партии «Адилет». В комиссии руководствовались законом о выборах депутатов местных кенешей, по которому в списке партии должно быть не более 70 процентов лиц одного пола и не менее одного кандидата с ограниченными возможностями здоровья.

В политпартии с решением ТИК не согласились и направили жалобу в ЦИК. В ней они приводят свои доводы и просят отменить решение Токмакской территориальной комиссии.

Рабочая группа Центризбиркома рассмотрела жалобу и установила, что в списке партии есть еще два кандидата с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому рекомендовала отменить решение ТИК. Члены ЦИК поддержали это предложение.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.