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Власть

В Токмаке партию «Адилет» ТИК сняла с гонки

В Токмаке партию «Адилет» ТИК сняла с гонки. Об этом говорится в реестре жалоб и нарушений на выборах депутатов местных кенешей ЦИК.

В жалобе уполномоченного партии отмечается, что ТИК удовлетворила заявление политпартии «Жаны Кыргызстан» и отказала в регистрации кандидата от партии «Адилет» Гульзаде Абдинасыр кызы. «Жаны Кыргызстан» в своем заявлении указала, что Гульзада Абдинасыр кызы не выполняет закон об избирательных правах. А именно, являясь госслужащей, продолжала работать в Чуй-Токмакском отделе статистики, хотя ранее партия «Адилет» представила документ о приостановлении ею служебных полномочий.

В связи с отказом в регистрации претендента ТИК приняла решение отказать в регистрации партии «Адилет». В комиссии руководствовались законом о выборах депутатов местных кенешей, по которому в списке партии должно быть не более 70 процентов лиц одного пола и не менее одного кандидата с ограниченными возможностями здоровья.

В политпартии с решением ТИК не согласились и направили жалобу в Центризбирком. В ней они приводят свои доводы и просят отменить решение Токмакской территориальной комииссии.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311236/
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