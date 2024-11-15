Имя Садыра Жапарова предложили присвоить школе в селе Жаны-Барак

Президент Садыр Жапаров принял участие в открытии села Жаны-Барак в Ошской области.

На мероприятии один из местных жителей попросил присвоить имя главы государства образовательному учреждению.

«Поступает идея от народа присвоить ваше имя, если построят новую школу в селе», — сказал он.

Глава государства отказался от предложения.

В мае этого года Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область дал старт строительству нового села для переселенцев из эксклава Барак.

Согласно генеральному плану, на площади 38 гектаров началось возведение нового села Жаны-Барак. Генплан предусматривает предоставление земельных участков по 8 соток для строительства жилых домов для 164 граждан, возведение 101 нового дома, а также выделение участков совершеннолетним детям жителей нового села. Планировалось, что строительство домов завершится к 31 августа.