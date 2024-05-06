Для жителей эксклава Барак построят новое село. Президент заложил капсулу

Президент Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область дал старт строительству нового села для переселенцев из эксклава Барак. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил историческое значение этого события для всех кыргызстанцев, так как жители Барака много лет испытывали серьезные трудности из-за частичной изоляции.

Садыр Жапаров напомнил, что 3 ноября 2022 года в Бишкеке подписано соглашение «О делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном». Он подчеркнул, что переселение жителей Барака на новую территорию Кыргызстана станет важным шагом к улучшению их условий жизни и стабильности.

Согласно генеральному плану, на площади 38 гектаров начнется строительство нового села Жаны-Барак. Генплан предусматривает предоставление земельных участков по 8 соток для строительства жилых домов для 164 граждан, строительство 101 нового дома, а также выделение участков совершеннолетним детям жителей нового села. Планируется, что строительство домов завершится к 31 августа.

Важной частью проекта является не только строительство жилых помещений, но и создание социальной инфраструктуры, включая школу, многоэтажный жилой дом, спортивные объекты и медицинский пункт, что позволит новому селу стать полноценным и развитым местом для его жителей.

Президент выразил благодарность кыргызстанцам, кто с момента обретения независимости, не оставил свои родные места и остался в Бараке, несмотря на приграничные проблемы.

Садыр Жапаров призвал жителей Жаны-Барака к совместным усилиям для развития своего нового айыла и подчеркнул, что приграничные села всегда находятся в центре внимания руководства страны.