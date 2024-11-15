Садыр Жапаров принял участие в открытии села Жаны-Барак в Ошской области

Президент Садыр Жапаров открыл село Жаны-Барак, построенное для переселенцев из эксклава в Узбекистане. Видеороликом со встречи главы государства и местных жителей поделились в полпредстве Ошской области.

На кадрах старейшины села поблагодарили Садыра Жапарова, полпреда, акима, депутатов парламента и других ответственных людей за строительство 101 дома.

«Вы свершили историю для кыргызского народа. Мы были благодарны даже тому, что покинули село, где жили. Мы очень благодарны за построенное жилье», — сказал один из местных.

Президент ответил, что на соседнем участке построят многоэтажные дома. Старт уже дан.

«Будем выдавать эти квартиры тем, кому не достались дома. Но через ипотеку на 20-25 лет. Ведь в некоторых семьях есть невестки с сыновьями. Жилые дома будут пяти- или девятиэтажными», — сказал он.

В мае этого года Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область дал старт строительству нового села для переселенцев из эксклава Барак.

Согласно генеральному плану, на площади 38 гектаров началось возведение нового села Жаны-Барак. Генплан предусматривает предоставление земельных участков по 8 соток для строительства жилых домов для 164 граждан, возведение 101 нового дома, а также выделение участков совершеннолетним детям жителей нового села. Планировалось, что строительство домов завершится к 31 августа.