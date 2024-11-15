22:33
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

Садыр Жапаров принял участие в открытии села Жаны-Барак в Ошской области

Президент Садыр Жапаров открыл село Жаны-Барак, построенное для переселенцев из эксклава в Узбекистане. Видеороликом со встречи главы государства и местных жителей поделились в полпредстве Ошской области.

На кадрах старейшины села поблагодарили Садыра Жапарова, полпреда, акима, депутатов парламента и других ответственных людей за строительство 101 дома.

«Вы свершили историю для кыргызского народа. Мы были благодарны даже тому, что покинули село, где жили. Мы очень благодарны за построенное жилье», — сказал один из местных.

Президент ответил, что на соседнем участке построят многоэтажные дома. Старт уже дан.

«Будем выдавать эти квартиры тем, кому не достались дома. Но через ипотеку на 20-25 лет. Ведь в некоторых семьях есть невестки с сыновьями. Жилые дома будут пяти- или девятиэтажными», — сказал он.

В мае этого года Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область дал старт строительству нового села для переселенцев из эксклава Барак.

Согласно генеральному плану, на площади 38 гектаров началось возведение нового села Жаны-Барак. Генплан предусматривает предоставление земельных участков по 8 соток для строительства жилых домов для 164 граждан, возведение 101 нового дома, а также выделение участков совершеннолетним детям жителей нового села. Планировалось, что строительство домов завершится к 31 августа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311250/
просмотров: 1331
Версия для печати
Материалы по теме
Жаңы-Барак айылындагы мектепке Садыр Жапаровдун ысымын ыйгаруу сунушталды
Школы, больницы, спорткомплекс. Какие еще объекты запустил Садыр Жапаров
Жапаров жарандарды жергиликтүү кеңештерге шайлоодо активдүү катышууга чакырды
Садыр Жапаров Ош районундагы Жаңы-Барак айылынын ачылышына катышты
Садыр Жапаров призвал граждан активно голосовать на местных выборах
Имя Садыра Жапарова предложили присвоить школе в селе Жаны-Барак
Садыр Жапаров Ош жана Жалал-Абад облустарына барат
Садыр Жапаров посетит Ошскую и Джалал-Абадскую области
COP29. О чем говорил Садыр Жапаров на конференции ООН по изменению климата
Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештерге шайлоону көз жаздымда калтырбоого чакырды
Популярные новости
В&nbsp;инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава В инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава
Патента не&nbsp;будет. Операторы такси будут уплачивать налог за&nbsp;каждый заказ Патента не будет. Операторы такси будут уплачивать налог за каждый заказ
Сына депутата не&nbsp;взяли в&nbsp;школу Бишкека. В&nbsp;Минобразования разбираются Сына депутата не взяли в школу Бишкека. В Минобразования разбираются
Вас нужно бить по&nbsp;голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс Вас нужно бить по голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и усл...
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет
20:57
Лидера партии «Социал-демократы» Султанбекова и членов партии водворили в СИЗО