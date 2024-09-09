Депутат: Мошенники оформляют на граждан онлайн-кредиты

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев сообщил, что к нему все больше обращаются люди из сферы услуг, на которых мошенники оформили онлайн-кредиты.

По его словам, стоматологам, косметологам и прочим, которые указывают номера телефонов на страницах в социальных сетях, звонят мошенники, чтобы якобы приобрести сертификат, получают данные для перевода денег, а потом оформляют на них онлайн-кредит в размере 100 тысяч сомов.

Дастан Бекешев попросил представителя Национального банка сократить размер онлайн-кредита, чтобы мошенники не оформляли на людей большие суммы. А большие суммы, считает он, коммерческие банки не должны выдавать моментально, чтобы этим не могли воспользоваться злоумышленники.