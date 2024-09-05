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Власть

Дастан Бекешев предлагает выделить миллиард сомов на закупку автобусов

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев предложил заложить в республиканский бюджет 2025 года 1 миллиард сомов на покупку автобусов.

Парламентарий заявил, что он может показать, где найти этот миллиард сомов.

Депутат сказал, что, по его мнению, не правильно, что троллейбусы отдали в город Ош, так как в Бишкеке дефицит общественного транспорта. В то же время правильно то, что избавились от микроавтобусов.

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Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что в столице полностью уберут троллейбусы. По его словам, электробусы и другой общественный транспорт более мобильные и в решении проблем с пробками в городе их маршрут можно изменить, а с троллейбусами такое решение невозможно.

Муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. В конце августа депутаты БГК одобрили передачу троллейбусов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304077/
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