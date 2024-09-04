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Власть

Бишкекглавархитектуру вернули в ведение Госстроя

МП «Бишкекглавархитектура» возвращено в ведение Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что кабинет министров принял такое решение «в целях оптимизации государственного управления и повышения эффективности работы в сферах архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

«Такое решение позволит обеспечить единый подход к реализации государственной политики в сферах архитектуры, строительства и ЖКХ, а также улучшить координацию действий между центральными и местными органами власти в этих секторах», — добавили в кабмине.

Отметим, это не первый раз, когда Бишкекглавархитектуру выводили из состава мэрии в ведение Госстроя. Решение о передаче МП муниципалитету принято правительством в 2015 году. Но в 2018-м кабмин признал документ утратившим силу. Окончательно же Бишкекглавархитектуру вывели из подчинения столичной мэрии в 2021 году. Но уже в 2023-м постановлением кабинета министров БГА вновь передана от Госстроя муниципалитету.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304037/
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