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Власть

Бишкекглавархитектуру вывели из подчинения столичной мэрии

Бишкекглавархитектура перестала быть в составе мэрии. Решение принято на очередной сессии БГК.

Как объяснил депутатам исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев, городские власти нарушают законодательство, оставляя Бишкекглавархитектуру в составе мэрии.

«Есть постановление правительства, предлагается нашу структуру перевести в правительственное агентство. Кабмин уже полтора года обращается к нам, чтобы мы приняли решение», — сказал он.

Депутат Эрнис Докенов отметил, что БГК принимает нормативно-правовые акты во исполнение вышестоящих.

«Так как постановление правительства выше, мы должны привести свои НПА в соответствие с ним», — добавил он.

В итоге за проголосовал 31 депутат, один — против.

Напомним, решение о передаче Бишкекглавархитектуры муниципалитету было принято правительством в 2015 году. Но в 2018-м кабмин признал документ утратившим силу. Бишкекглавархитектура снова должна стать подразделением Госстроя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182618/
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