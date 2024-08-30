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Власть

Пакистан и Макао упростили получение виз для граждан Кыргызстана

Пакистан и Макао упростили получение виз для граждан Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Теперь граждане КР смогут подавать заявления на туристические и деловые визы Пакистана через официальный портал онлайн системы (POVS) https://visa.nadra.gov.pk/.

Таким образом, заявители заполняют укороченную версию анкеты, которая содержит 30 обязательных полей. После подачи заявления система автоматически генерирует уведомление о выдаче визы, если не обнаружит совпадений в «стоп-листе». В случае попадания в «стоп-лист» заявление обработают вручную в течение 24 часов. Заявление подается без оплаты визового сбора, включая плату за обработку.

Эти условия позволят кыргызстанцам в упрощенном порядке оформлять визы без необходимости посещения дипломатического представительства Пакистана.

На сегодня владельцы обычных паспортов Кыргызской Республики также могут воспользоваться правом получения визы при въезде в Макао, что значительно облегчает поездки в регион.

Визу для въезда в Макао можно получить в следующих пунктах:

  1. Пункт проверки на границе Border Gate.
  2. Пункт проверки Qingmao.
  3. Пункт проверки в индустриальной зоне Zhuhai-Macao Cross-border.
  4. Пункт проверки на мосту Гонконг-Чжухай-Макао.
  5. Пункт проверки порта Макао в зоне порта Хэнцинь.
  6. Пункт проверки в порту Outer Harbour Ferry Terminal.
  7. Пункт проверки в порту Таiрa Ferry Terminal.
  8. Пункт проверки в порту Inner Harbour Ferry Terminal и яхтенном терминале.
  9. Пункт проверки в аэропорту.

Также для въезда в Макао иностранные граждане должны соблюдать следующие требования:

  • паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев;
  • наличие билета на вылет из Макао, в случае отсутствия подтверждение проживания на материковой части Китайской Народной Республики и САР Гонконг;
  • наличие финансовых средств для пребывании в Макао.

Подобные условия позволят кыргызстанцам в упрощенном порядке оформлять визы без необходимости посещения дипломатического представительства КНР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303553/
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