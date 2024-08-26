Эмманюэль Макрон прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции

Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал задержание Павла Дурова. Президент Франции заявил, что действия органов юстиции в отношении основателя Telegram не носят политический характер, а происходят «в рамках продолжающегося судебного расследования», пишет DW.

«В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы осуществляются в рамках, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав. Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью», — цитирует издание пост Эмманюэля Макрона в соцсети Х.

Он заявил, что Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству и будет оставаться таковой.

Напомним, основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Власти Франции обвиняют его в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в мессенджере. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Прокомментировали задержание основателя Telegram эксперты и политические аналитики.