Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram

Накануне все мировые СМИ облетела новость о задержании в парижском аэропорту Ле-Бурж основателя Telegram Павла Дурова.

По данным французского телеканала TF1, миллиардер прилетел во Францию из Азербайджана на своем частном самолете.

Власти Франции обвиняют его в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в Telegram.

Сегодня «Осторожно, новости» уточнили, что во время задержания с Дуровым находились телохранитель и девушка.

«Вероятно, речь идет о 24-летней Юлии Вавиловой. Об этом сообщил основатель запрещенного «Мужского государства» Владислав Поздняков в своем закрытом ТГ-канале, после чего эту информацию стали переписывать крупные ТГ-каналы без указания ссылки на него. Ранее Вавилова выкладывала фото из Баку, где в это время находился Павел Дуров. Девушка часто оказывалась в местах, где находился основатель Telegram. По словам Позднякова, она «является подругой Дурова со слов нашего с ним общего знакомого», — пишет «Осторожно, новости».

Между тем, по данным Telegram-канала Baza, российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в мессенджере.



Baza пишет, что такое поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам администрации президента и правительства России. «Кроме того, по словам источников, такое указание было дано и высшим чинам Минобороны РФ, а также некоторым крупным бизнесменам», — уточняет медиа.

В то же время часть опрошенных Baza чиновников заявили, что им указания об удалении переписок не приходили. Впрочем, такие указания от начальства они ожидают уже в грядущий понедельник-вторник.

Ранее, после задержания Павла Дурова, французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, заявили, что «французские спецслужбы будут добиваться доступа к перепискам в Telegram, связанным с преступными сообществами, а также с санкционными компаниями и лицами».

Параллельно Россия потребовала допустить дипломатов к Дурову. Позже, правда, в МИД РФ заявили, что «для Франции он в первую очередь гражданин их страны». Но, несмотря на это, у посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку основателя Telegram — c бумажными самолетиками. Вышедшего с одиночным пикетом либертарианца Владислава Мазура задержала полиция.



Как сообщает Meduza, на российских маркетплейсах в продаже появились футболки в поддержку Дурова.

Издание также отмечает, что на фоне новостей о его задержании криптовалюта Toncoin упала почти на 20 процентов — но позже чуть отыграла падение.

Прокомментировали задержание Дурова эксперты и политические аналитики.

Так, публицист Аркадий Дубнов в своем Telegram-канале задается вопросом, почему Павла Дурова, возвращавшегося из Азербайджана, гражданина Франции, постоянно живущего в ОАЭ, задержали именно во Франции?

По его мнению, среди возможных ответов, а их уже много, он не стал бы исключать «азербайджанскую» версию причин этого громкого и криминального, по убеждению Парижа, кейса.

«Стоит вспомнить, что последние времена отмечены возникновением особой «химии» отношений между Францией и Азербайджаном. Баку крайне раздражен установлением близких военно-политических отношений Франции с Армений, что неудивительно, учитывая историческую связь этих стран и одну из самых больших в мире армянских общин во Франции. Азербайджан дал на это ассиметричный ответ, взяв на себя роль ментора и координатора движений за независимость заморских территорий Франции, Новой Каледонии, Гваделупы, Карибских и Антильских островов... Французские власти были крайне раздражены этой поддержкой и даже обвинили Баку к причастности к недавним беспорядкам в Новой Каледонии. Но особое беспокойство Парижа вызвало проведение в июле в Баку съезда более 15 партий и движений, борющихся с французским «неоколониализмом», — отметил Аркадий Дубнов.

Далее эксперт рассуждает о том, что трехнедельное пребывание отца-основателя Telegram в Азербайджане, где не состоялась его встреча с Путиным, зато получилось позагорать на каспийских пляжах, могло вызвать вопросы у французских спецслужб относительно возможной роли недоступных для них некоторых функционалов мессенджера в антинеоколониальном, а по сути, антифранцузском движении, курируемым Азербайджаном.

При этом с трудом представляю себе реальную перспективу уголовного преследования Дурова во Франции, это может оказаться политическим харакири для президента Макрона. Аркадий Дубнов

В свою очередь политический аналитик Станислав Белковский в своем Telegram-канале также напомнил, что именно Азербайджан сейчас — ключевой противник Франции, и, вполне вероятно, как считает он, именно таким образом Баку пытается досадить Франции в связи с ее поддержкой Армении и евроатлантического разворота Еревана.

Другой момент, на который обращает внимание Белковский, звучит так: недавно завершилась Парижская Олимпиада-2024, ознаменованная несколькими свершившимися и предотвращенными терактами.

Читайте по теме Путин и Дуров могли встретиться в резиденции Алиева в Баку

«А эти действия кем и как координировались? Не на платформе ли Telegram? И в чьих финальных интересах? И вот здесь российское происхождение господина Дурова могло сыграть против него. Но гонения на основателя Telegram могут и должны рассматриваться и в более широком, прямо-таки глобальном, а можно сказать — и эпохальном контексте. Старые недобрые иерархические государства опасаются нарастающей конкуренции со стороны сетевых структур. И собираются дать им предпоследний, решительный бой», — полагает эксперт.

Пессимистичный прогноз дает адвокат Екатерина Семенец. Ее цитирует издание Eadaily.

Юрист отмечает, что в связи с задержанием Павла Дурова может произойти утечка персональных данных пользователей мессенджера, поскольку бизнесмену придется доказывать свою невиновность.

«Если речь идет о преступлениях с использованием социальных сетей, таких как Telegram, то в данном случае речь идет о некой неизвестной нам форме соучастия. Согласно законодательству как Франции, так и РФ, ответственность при форме соучастия возникает только за умышленные действия пособника», — отметила эксперт в эфире Пятого канала.

Она подчеркнула, что таким образом речь должна идти о том, что Дуров предоставлял доступ к своей соцсети для конкретных преступлений или определенным лицам для их совершения.

Семенец продолжила: если вина Дурова будет доказана, ему и в самом деле грозит срок 20 лет, и даже больше, но на самой работе мессенджера арест Дурова не скажется. Однако в рамках следствия нужно будет доказывать его виновность или отсутствие вины, поэтому персональные данные пользователей Telegram могут быть раскрыты.

«Каким образом распорядятся органы следствия либо иные органы Франции, можем только предполагать. Фактически сама идея Павла Дурова о том, что все переписки, все персональные данные, которые не выдавались ни при каком случае, — они будут раскрыты», — сказала адвокат.

Ордер на задержание Павла Дурова был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. По данным СМИ, Дуров знал, что находится в розыске, и избегал поездок во Францию. Почему он приехал в этот раз, остается неясным. Основателю Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.

Известно, что Дуров эмигрировал из России в 2014 году и в 2021 году получил французское гражданство. В последние годы он в основном проживал в Объединенных Арабских Эмиратах.