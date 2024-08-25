Задержан Павел Дуров. Создателя Telegram подозревают в тяжких преступлениях

Основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, сообщают французские СМИ.

По данным французского телеканала TF1, миллиардер прилетел во Францию из Азербайджана на своем частном самолете.

Власти Франции обвиняют его в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в Telegram.

«На своей платформе он допустил множество правонарушений и преступлений, не проводя модерацию и не сотрудничая с правоохранительными органами», — пишут СМИ со ссылкой на французских следователей.

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Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. По данным СМИ, Дуров знал, что находится в розыске, и избегал поездок во Францию. Почему он приехал в этот раз, остается неясным. Основателю Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.

Известно, что Дуров эмигрировал из России в 2014 году и в 2021 году получил французское гражданство. В последние годы он в основном проживал в Объединенных Арабских Эмиратах.