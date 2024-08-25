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Власть

Неожиданно: Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости. Текст поздравления опубликовала его пресс-служба.

«На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины», — отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусов и украинцев объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями. По его словам, ради нынешнего и будущего поколения славянских народов необходимо «разговаривать на языке мира». — «Другой альтернативы нет», — заверил он.

Лукашенко пообещал делать все возможное для обеспечения безопасности в регионе. В завершение он пожелал жителям Украины мирного неба, гражданского согласия, благополучия и сплоченности. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/302998/
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