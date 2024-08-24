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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В срыве переговоров России и Украины обвинили президента США Джо Байдена

Британский премьер-министр Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать в 2022 году мирное соглашение, которое было уже якобы подписано обеими сторонами, по указке американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил политик и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший во время выступления в штате Аризона. Оно опубликовано на его YouTube-канале.

«В апреле 2022 года президент Джо Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной», — заявил политик.

По словам Роберта Кеннеди-младшего, к моменту прекращения переговоров российская сторона уже начала процесс вывода войск.

  • Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться весной 2022 года. Но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьер-министра Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и «просто воевать», пишет РИА «Новости».

  • После начала спецоперации в феврале 2022 году Россия вела переговоры с Украиной в Беларуси и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.

  • Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести «мелкие правки».
Ссылка: https://24.kg/vlast/302958/
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