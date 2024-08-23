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Власть

Депутатский мандат Адахана Мадумарова передали Аккулу Бердиеву

Депутатский мандат Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова передали члену партии «Бутун Кыргызстан» Аккулу Бердиеву. Об этом стало известно на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Отметим, 26 апреля члены ЦИК досрочно прекратили полномочия Адахана Мадумарова. Решение принято на основании приговора Первомайского районного суда столицы. 26 марта райсуд признал Мадумарова виновным по делам о госизмене за подписание протокола по кыргызско-таджикской границе в 2009 году и мошенничестве. Коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда оставила приговор районного суда в отношении Адахана Мадумарова без изменений.

Аккулу Бердиеву вручили удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Напомним, ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009-м в Худжанде. Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302863/
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