Депутатский мандат Адахана Мадумарова передали Аккулу Бердиеву

Депутатский мандат Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова передали члену партии «Бутун Кыргызстан» Аккулу Бердиеву. Об этом стало известно на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Отметим, 26 апреля члены ЦИК досрочно прекратили полномочия Адахана Мадумарова. Решение принято на основании приговора Первомайского районного суда столицы. 26 марта райсуд признал Мадумарова виновным по делам о госизмене за подписание протокола по кыргызско-таджикской границе в 2009 году и мошенничестве. Коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда оставила приговор районного суда в отношении Адахана Мадумарова без изменений.
Аккулу Бердиеву вручили удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Напомним, ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009-м в Худжанде. Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации.