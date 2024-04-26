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Власть

Адахана Мадумарова досрочно освободили от полномочий депутата Жогорку Кенеша

Центризбирком досрочно прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

По словам заведующего отделом правового обеспечения аппарата Центризбиркома Мырзабека Таалайбекова, основанием для такого решения стал приговор Первомайского районного суда Бишкека.

Адахан Мадумаров был депутатом Жогорку Кенеша седьмого созыва от фракции «Бутун Кыргызстан».

Напомним, 26 марта Первомайский районный суд признал Адахана Мадумарова виновным по делу о государственной измене и мошенничестве. Но из-за истечения срока давности политика освободили. Однако из-за того, что меру пресечения ему не изменили, из СИЗО Мадумаров вышел только 26 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292773/
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