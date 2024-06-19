Решение президента. Государство не будет финансировать питание в детских садах

Президент вернул с возражением законопроект о внесении изменений в Закон «Об образовании». Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.
Документ предусматривал введение принципа сооплаты на питание детей в детских садах, то есть 50 процентов платили бы родители, остальную часть — местные власти.
Заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев отметил, что в прошлом году на питание в дошкольных учреждениях из бюджета выделено 800 миллионов сомов. Теперь это прекратят, а на сэкономленные деньги построят новые детские сады.
После этого ЖК принял новый законопроект, согласно которому местные власти также обязывались оплачивать питание в детских учреждениях. Но проект закона глава государства вернул в парламент с возражениями, нардепы проголосовали за отклонение своей инициативы.
Ранее глава кабмина заявил, что необходимо отказываться от практики кормить детей в детсадах за счет государства, пусть это делают на деньги родителей.
Депутат Жогорку Кенеша Айгуль Айдарова считает, что также необходимо вовсе отменить питание в школах.