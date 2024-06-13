Понедельник, 17 июня, – выходной день. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве отметили, что в этом году Духовным управлением мусульман Кыргызстана днем празднования Курман айта, определяемого по лунному календарю, официально объявлен 16 июня, который является выходным днем (воскресенье).

В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Соответственно, понедельник, 17 июня, является выходным для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, как работающих по графику пятидневной, так и шестидневной рабочей недели.