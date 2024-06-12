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Власть

Армения выходит из ОДКБ. Заявление Николы Пашиняна

Армения выходит из ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр страны Никола Пашинян, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает издание, сегодня Пашинян выступал в парламенте Армении в рамках «правительственного часа». На реплику депутата из оппозиционной фракции о том, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее, премьер сказал: «Выйдем. Мы решим, когда».

А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся.

Никола Пашинян

Напомним,  в последнее время Никола Пашинян неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями в адрес ОДКБ. Его основная претензия заключается в том, что организация не выполнила свои обязательства перед Ереваном, заняв выжидательную позицию во время войны в Нагорном Карабахе. В феврале премьер заявил, что Армения приостанавливает свое членство в ОДКБ, а в мае Ереван заявил, что прекращает платить взносы в бюджет организации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296523/
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