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Власть

Налоговой службе выделят грант в $1,4 миллиона на создание новых инфосистем

Налоговая служба создаст еще две системы на грант от Евразийского фонда стабилизации и развития. Ратификацию соглашения Жогорку Кенеш одобрил сразу во втором и третьем чтениях.

ЕФСР предоставит налоговой $1 миллион 450 тысяч.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что на эти деньги будет реализован проект по разработке автоматизированной информационной системы категоризации налогоплательщиков «Рейтинг налогоплательщика» и модуля цифрового профиля налогоплательщика.

Проект предполагает создание и внедрение в Налоговой службе автоматизированной информационной системы, предусматривающей категоризацию налогоплательщиков (их сегментирование с использованием статистических/математических моделей), а также разработку модуля цифрового профиля налогоплательщика.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296497/
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