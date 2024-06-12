Иностранцам разрешат покупать недвижимость на Иссык-Куле. Проект одобрен ЖК

Иностранцам будут продавать недвижимость на Иссык-Куле. Законопроект одобрен депутатами Жогорку Кенеша.

Иностранцам все же разрешат приобретать расположенные в пределах биосферной территории Иссык-Куля пансионаты, курорты, дома отдыха, коттеджные поселки, гостевые дома и иные объекты, используемые для отдыха, оздоровления, туризма, независимо от формы собственности и правовой формы осуществления предпринимательской деятельности, предоставляющие рекреационные, гостевые, услуги по оздоровлению, проживанию, отдыху, туризму.

Вызвавший немало споров в парламенте законопроект принят Жогорку Кенешем в третьем чтении.

Автор документа депутат Балбак Тулобаев в справке-обосновании написал, что в действующей редакции законодательства в собственности иностранных лиц не могут находиться объекты рекреации, которые по своей сути являются преимущественно инвестиционно привлекательными.

Вместе с тем возникает необходимость строительства инновационных курортно-рекреационных объектов и создания принципиально новой, идущей в ногу со временем инфраструктуры. Это возможно через формирование высокорентабельной и конкурентоспособной туристической отрасли, способной удовлетворить потребности людей в туристических услугах, приносящей доходы и создающей новые рабочие места. Это напрямую связано с привлечением инвестиций в развитие курортно-рекреационной зоны озера Иссык-Куль, в том числе иностранных.

Ряд депутатов посчитали, что вместе с объектами возможна будет и продажа земельных участков иностранцам, что в Кыргызстане запрещено. И потребовали провести лингвистическую экспертизу, которая даст четкое определение понятию «объекты рекреации».

Добавим, поправки приняты в Закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль».