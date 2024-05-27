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Власть

Балбака Тулобаева обвинили в намерении продать родину. Он пригрозил судом

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию между депутатами Султанбаем Айжигитовым и Балбаком Тулобаевым разгорелся скандал.

Началось с того, что Балбак Тулобаев представил законопроект, который позволит продавать иностранцам объекты рекреации. Цель документа — привлечение иностранных инвестиций.

Под объектами рекреации, как говорится в справке-обосновании, следует понимать расположенные в пределах биосферной территории «Иссык-Куль» пансионаты, курорты, дома отдыха, коттеджные поселки, гостевые дома и иные объекты, используемые для отдыха, оздоровления, туризма, независимо от формы собственности и правовой формы предпринимательской деятельности.

Султанбай Айжигитов заявил, что к объектам рекреации относятся и земельные участки. И обвинил Балбака Тулобаева в том, что он хочет помочь кабмину, который не смог привлечь инвестиции в Иссык-Кульскую область, распродать земли.

«Тут нет речи о продаже земель. Даст бог, в Каркыре строится большая лыжная база, через 10 дней Асман начнут строить, будут и другие объекты. Что плохого, если мы разрешим иностранцам их приобретать? Наши же граждане покупают имущество в Турции, Болгарии, Греции и других странах. Разве плохо, если у нас будут покупать имущество граждане арабских государств, России, Казахстана, Узбекистана? Один турист, начиная с аэропорта, тысячи долларов оставлять будет здесь. Эти объекты никто не унесет отсюда. А земля не продается. Это закреплено Конституцией и Земельным кодексом. Мы, иссык-кульские, тоже хотим иметь такие же права, как и жители других областей», — заявил Балбак Тулобаев.

Султанбай Айжигитов сказал, что речь о земельных участках, на которых построены объекты. По его словам, в Google именно так определяется понятие «объекты рекреации». Парламентарий считает: в законопроекте надо четко написать, что будут продаваться объекты, но не земля под ними, а не заниматься продажей родины.

Балбак Тулобаев отметил, что обратится в суд с заявлением на Султанбая Айжигитова за обвинения в продаже родины. Последний покинул зал заседания со словами, что против этого документа и Балбака Тулобаева нельзя подпускать к власти «на пушечный выстрел».
Ссылка: https://24.kg/vlast/295065/
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