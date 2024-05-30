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Власть

Продавать иностранцам недвижимость на Иссык-Куле. В ЖК возник спор

В Жогорку Кенеше возникли споры из-за законопроекта, который позволил бы иностранцам приобретать расположенные в пределах биосферной территории Иссык-Куля пансионаты, курорты, дома отдыха, коттеджные поселки, гостевые дома и иные объекты. 

По словам одного из авторов документа депутата Эльмурзы Сатыбалдиева, земля на этих объектах в собственность иностранцам не будет передаваться.

«Если гражданин Кыргызстана продает иностранцу объект с красной книгой на участок, территориальные органы заберут ее и выдадут покупателю зеленую книгу. А когда иностранец решит продать эту же землю кыргызстанцу, то новому владельцу вернут красную книгу», — сказал он.

В справке-обосновании к законопроекту говорится о необходимости строить инновационные курортно-рекреационные объекты, создавая принципиально новую, идущую в ногу со временем инфраструктуру. Это можно сделать через формирование высокорентабельной и конкурентоспособной туристической отрасли, способной удовлетворить потребности людей, приносящей доходы и создающей новые рабочие места. Такие цели напрямую связаны с привлечением инвестиций в развитие курортно-рекреационной зоны озера Иссык-Куль, в том числе иностранных.

Нардеп Айжигит Султанбеков заявил, что этот документ противоречит Конституции.

«Дело не в том, что земля будет или не будет продаваться иностранцам. А в том, что мы даем все же право владения нашими землями. Не нужно говорить, что придут инвесторы и мы хорошо заживем. За 30 лет какие инвесторы улучшили нашу жизнь? Кумтор нам не пример?» — спросил он и призвал коллег хорошо подумать, прежде чем голосовать за законопроект.

Напомним, при рассмотрении проекта закона в комитете из-за определения объектов рекреации поскандалили Султанбай Айжигитов и автор документа Балбак Тулобаев. Айжигитов заявил, что к объектам рекреации относится и земля, а значит, законопроект позволит продавать иностранцам земельные участки.

Сегодня на заседании Султанбай Айжигитов снова принялся доказывать, что земля относится к объектам рекреации.

«Либо Тулобаев не понимает, что такое рекреационные объекты, либо понимает и специально это делает. В Google сказано, что к зонам и земельным участкам рекреационных объектов относятся участки и территории под ландшафтными, парковыми, курортными, туристическими и иными приравненными к ним учреждениями. Речь идет именно об участках и территориях! Официально это территории, земли. Поэтому в этом законопроекте непонятными для людей терминами открывают возможность продажи земель иностранцам», — сказал депутат.

По мнению парламентария Исхака Масалиева, достаточно и того, что иностранцам можно передавать объекты рекреации в аренду.

Его коллега Гуля Кожокулова внесла предложение вернуть проект закона на доработку, в нем много недоработок. Но народные избранники ее предложение не поддержали и приняли законопроект в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295446/
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