Депутат Нуржигит Кадырбеков на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции прокомментировал недавние протесты против иностранцев.

«Недавно был в Америке, там 51 миллион мигрантов, кыргызстанцев около 60 тысяч. Среди них тоже есть нарушители закона, но мы не слышали, чтобы на кыргызстанцев там нападали и избивали», — отметил Нуржигит Кадырбеков.

Нардеп добавил, что ряд вузов улучшили свою инфраструктуру за счет иностранных студентов.

«В Ошском госуниверситете обучается более 15 тысяч иностранных студентов. Казахи и узбеки удивляются, как мы смогли привлечь столько иностранцев. Теперь они могут уехать. Образование — большой бизнес в мире. Америка, Россия, Япония, Германия выделяют гранты для иностранных студентов. Это имидж государства. Я бы не хотел, чтобы про Кыргызстан у всех сложилось плохое мнение. Наш народ гостеприимный», — сказал депутат.

По словам Нуржигита Кадырбекова, вузы берут деньги с иностранных студентов, но не обеспечивают их безопасность.

«Надо заключать договоры с МВД. Я не верю, что студенты Пакистана и Индии могут драться, я этого не видел», — подчеркнул он.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. На время следствия их отпустили под домашний арест.