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Власть

После драки с иностранцами. Эдиль Байсалов встретился со студентами из Пакистана

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов посетил общежитие медицинского факультета Международного университета Кыргызстана, которое подверглось нападению мародеров и хулиганов в ночь на 18 мая. Его сопровождали Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Кыргызской Республике Хасан Али Зайгам, а также президент МУК, академик Национальной академии наук Асылбек Айдаралиев.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

Эдиль Байсалов обратился к собравшимся иностранным студентам и преподавателям со словами сочувствия и извинениями за насилие и вред, причиненные им кучкой хулиганов.

«Эти преступные действия отдельных лиц не имеют ничего общего с культурой и традициями гостеприимства. Наш народ издревле испытывает особо уважительное отношение и заботу к своим гостям, прибывшим издалека. Мы их называем «мусапыр». Я знаю, что на урду есть такое же слово и это показатель близости наших народов. В нашей стране с большой симпатией относятся к иностранным студентам, они являются мостами укрепления дружбы между народами. Мы понимаем, что есть вопросы политики и что очень много ложных сообщений в социальных сетях. Ваши родители и родные должны знать, что вам в Кыргызстане ничего не угрожает, и что власти несут полную ответственность за ваше благополучие. События одной ночи не отражают отношения к вам нашего народа. Правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех обстоятельств случившегося и обязательно привлекут всех виновных к ответственности», — сказал он.

Он ответил на вопросы, беспокоящие иностранных студентов. Чиновниктакже провел осмотр помещений и жилых комнат.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294393/
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